В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области погибли три человека

В результате российского обстрела города Константиновка Донецкой области погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

Погибшим мужчинам было от 24 до 69 лет.

В ходе артиллерийского обстрела был поврежден многоэтажный жилой дом, административное здание, магазин, аптека, шесть автомобилей и линии электропередач.

Константиновка расположена в Краматорском районе Донецкой области, в направлении этого города ведут наступление российские войска.