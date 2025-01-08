На горнолыжном курорте в Румынии погиб турист из Израиля

На горнолыжном курорте Азуга в Румынии в результате несчастного случая погиб турист из Израиля.

По данным Ynet, израильтянин не справился с управлением снегоходом и упал со склона горы в русло реки Прахова. При падении с большой высоты он получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.