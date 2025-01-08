На горнолыжном курорте в Румынии погиб турист из Израиля
время публикации: 08 января 2025 г., 00:00 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 00:00
На горнолыжном курорте Азуга в Румынии в результате несчастного случая погиб турист из Израиля.
По данным Ynet, израильтянин не справился с управлением снегоходом и упал со склона горы в русло реки Прахова. При падении с большой высоты он получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.
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