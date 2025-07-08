x
08 июля 2025
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2025
|
08 июля 2025
|
последняя новость: 21:42
08 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана"

"Талибан"
время публикации: 08 июля 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 21:32
МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана"
AP Photo/Peter Dejong

Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера контролирующей Афганистан террористической группировки "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и верховного судьи Афганистана Абдуллы Хакима Гаккани.

Согласно заявлению суда, есть основания полагать, что они совершили преступления против человечности, отдавая приказы, занимаясь подстрекательством и содействием преследования на гендерной почве девушек и женщин, а также тех, кто оказывал им помощь.

Отмечается, что речь идет о государственной политике по ограничению гражданских свобод, в рамках которой применялись убийства, пытки, изнасилования, тюремное заключение. Эта политика применялась и к мужчинам, но в первую очередь от нее страдали женщины.

"Законы и эдикты, принятые талибами, значительно ограничили права девочек и женщин на получение образования, приватность, свободу передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии. Люди подвергались преследованию, потому что их сексуальность и гендерная идентичность не соответствовали политике "Талибана"", – отмечается в заявлении суда.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025

Талибы запретили женщинам младше 40 посещать рынок на границе с Узбекистаном
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025

"Талибан" запретил шахматы в Афганистане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 марта 2025

Лидер талибов: "Демократия и западные законы нам не нужны"