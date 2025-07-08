МУС выдал ордера на арест лидеров "Талибана"

Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера контролирующей Афганистан террористической группировки "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и верховного судьи Афганистана Абдуллы Хакима Гаккани.

Согласно заявлению суда, есть основания полагать, что они совершили преступления против человечности, отдавая приказы, занимаясь подстрекательством и содействием преследования на гендерной почве девушек и женщин, а также тех, кто оказывал им помощь.

Отмечается, что речь идет о государственной политике по ограничению гражданских свобод, в рамках которой применялись убийства, пытки, изнасилования, тюремное заключение. Эта политика применялась и к мужчинам, но в первую очередь от нее страдали женщины.

"Законы и эдикты, принятые талибами, значительно ограничили права девочек и женщин на получение образования, приватность, свободу передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии. Люди подвергались преследованию, потому что их сексуальность и гендерная идентичность не соответствовали политике "Талибана"", – отмечается в заявлении суда.