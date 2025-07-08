x
08 июля 2025
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2025
|
08 июля 2025
|
последняя новость: 21:42
08 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Нетаниягу: Израиль согласился с предложением, поступившим от посредников

США
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 июля 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 20:28
Нетаниягу: Израиль согласился с предложением, поступившим от посредников
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для прессы после встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Он сказал, что Израиль согласился с предложением, поступившим от посредников, и что это "хорошее предложение". По его словам, "оно согласуется с первоначальным предложением Виткоффа. "Чем меньше я буду говорить об этом публично, тем лучше", добавил он.

"Мы должны завершить работу в секторе Газы – освободить наших заложников и уничтожить инфраструктуру ХАМАСа, потому что у сектора Газы должно быть другое будущее", – заявил Нетаниягу.

В то же время спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сообщил о прогрессе в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня в секторе Газа и сказал, что он «надеется, что к концу недели будет достигнуто 60-дневное соглашение о прекращении огня».

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2025

Израильская делегация отправится на "непрямые переговоры" в столицу Катара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2025

СМИ: Израиль еще не решил, каким будет его следующий шаг на переговорах о сделке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 июля 2025

"Аль-Араби": ХАМАС положительно ответил на предложение США о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

СМИ: ХАМАС готов принять условия "сделки" с Израилем