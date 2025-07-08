В Вашингтоне пройдет еще одна встреча Нетаниягу и Трампа

В Вашингтоне в ближайшие часы пройдет еще одна встреча между премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.

На брифинге для израильских журналистов высокопоставленный политический источник заявил, что "если будет необходимость, состоится еще одна встреча с президентом". В Вашингтоне уточнили, что дополнительная встреча не обязательно указывает на прогресс в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня.

Биньямин Нетаниягу заявил, что "предполагает, что снова встретится с президентом США Дональдом Трампом".

На вопрос, есть ли прогресс в ходе переговорах, он ответил: "Мы работаем над этим. Чтобы сделка состоялась, обе стороны должны прийти к соглашению".