В Вашингтоне пройдет еще одна встреча Нетаниягу и Трампа
время публикации: 08 июля 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 19:57
В Вашингтоне в ближайшие часы пройдет еще одна встреча между премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.
На брифинге для израильских журналистов высокопоставленный политический источник заявил, что "если будет необходимость, состоится еще одна встреча с президентом". В Вашингтоне уточнили, что дополнительная встреча не обязательно указывает на прогресс в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня.
Биньямин Нетаниягу заявил, что "предполагает, что снова встретится с президентом США Дональдом Трампом".
На вопрос, есть ли прогресс в ходе переговорах, он ответил: "Мы работаем над этим. Чтобы сделка состоялась, обе стороны должны прийти к соглашению".