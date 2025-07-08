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Мир

Наводнение в Техасе: более 100 погибших, в их числе десятки детей

США
Погибшие
Наводнение
время публикации: 08 июля 2025 г., 05:34 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 05:40
Наводнение в Техасе: более 100 погибших, в их числе десятки детей
AP Photo/Ashley Landis

Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 104. Среди погибших не менее 28 детей, передает CNN.

10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд.

Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.

Мир
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Наводнение в Техасе: трагедия лагеря для девочек, героизм спасателей