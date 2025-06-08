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Мир

В Оше демонтирован самый высокий в Центральной Азии памятник Ленину

время публикации: 08 июня 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 09:03
В Оше демонтирован самый высокий в Центральной Азии памятник Ленину
AP Photo/Nicolas Tanner

В Кыргызстане в городе Ош демонтирован 23-метровый памятник советскому лидеру Владимиру Ленину, считавшийся самым высоким в Центральной Азии. На его месте будет установлен 95-метровый флагшток с государственным знаменем.

Как сообщает "Немецкая волна", скульптуру оставили лежать на центральной площади перед зданием мэрии. Власти попросили не политизировать демонтаж статуи, напомнив, что есть примеры российских городов, где памятники Ленину также были демонтированы.

"Произошедшее представляет собой обычную практику, нацеленную на улучшение архитектурной и эстетической картины города", – утверждает администрации города.

Однако следует помнить, что вторжение России в Украину повлекло за собой рост антироссийских настроений в регионе. Одним из проявлений этого стало переименование улиц с российскими и советскими названиями. Россия подвергает подобные действия резкой критике.

Мир
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