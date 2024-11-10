В Нью-Йорке предотвращено похищение еврейского мальчика

Газета The New York Post сообщает, что 9 ноября в нью-йоркском районе Краун Хайтс, населенном по преимуществу ультраортодоксами, была предпринята попытка похищения шестилетнего еврейского мальчика.

Нападение было запечатлено камерами наружного наблюдения. На них можно увидеть религиозного еврея, который шел по тротуару, держа за руки двух сыновей. Внезапно на них напал темнокожий мужчина, чье лицо было скрыто под маской.

Нападавший схватил одного из детей, но отец выхватил его из рук злоумышленника и ударил нападавшего, обратив его в бегство. Полиция ведет поиски нападавшего, чьи мотивы остаются неизвестными. Расследованием занимается 71-й участок.

И власти, и еврейская община относятся к происшествию крайне серьезно. Нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и ответный удар Израиля привели к значительному росту антисемитских инцидентов.