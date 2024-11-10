x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нью-Йорке предотвращено похищение еврейского мальчика

время публикации: 10 ноября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:34
В Нью-Йорке предотвращено похищение еврейского мальчика
AP Photo/Jeenah Moon

Газета The New York Post сообщает, что 9 ноября в нью-йоркском районе Краун Хайтс, населенном по преимуществу ультраортодоксами, была предпринята попытка похищения шестилетнего еврейского мальчика.

Нападение было запечатлено камерами наружного наблюдения. На них можно увидеть религиозного еврея, который шел по тротуару, держа за руки двух сыновей. Внезапно на них напал темнокожий мужчина, чье лицо было скрыто под маской.

Нападавший схватил одного из детей, но отец выхватил его из рук злоумышленника и ударил нападавшего, обратив его в бегство. Полиция ведет поиски нападавшего, чьи мотивы остаются неизвестными. Расследованием занимается 71-й участок.

И власти, и еврейская община относятся к происшествию крайне серьезно. Нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и ответный удар Израиля привели к значительному росту антисемитских инцидентов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2024

В США отстранен от должности президент университета, поддержавший бойкот Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 мая 2024

Байден в речи ко Дню Холокоста: "Мы не забудем теракт 7 октября"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 мая 2024

Отчет перед Днем Катастрофы: "Еврейскому образу жизни на Западе может прийти конец"