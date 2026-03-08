Трамп не исключил возможную отправку сухопутных войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем Вашингтон может направить сухопутные войска в Иран для контроля над запасами обогащенного урана. Отвечая на вопрос журналистов на борту самолета Air Force One о такой возможности, он сказал, что это не рассматривается сейчас, но может быть сделано позднее. По данным The Guardian, Трамп сначала ответил "возможно", оговорив, что для этого должна быть "очень веская причина", а затем добавил: "Сейчас мы бы этого не сделали. Может быть, сделали бы это позже".

The Wall Street Journal также передает, что Трамп не стал снимать с повестки вариант ввода американских сухопутных сил, хотя и подчеркнул, что такое решение возможно только при наличии "очень веской причины".

CBS ранее сообщал, что президент США называл обсуждение наземной операции в Иране на нынешнем этапе "пустой тратой времени", давая понять, что немедленного решения о такой миссии нет.