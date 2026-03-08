Трамп объявил о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой региональной коалиции для борьбы с наркокартелями и транснациональными преступными группировками в Латинской Америке.

Как передает Reuters, инициатива получила название "Щит Америк" и была представлена на саммите в Дорале, штат Флорида, где собрались лидеры более чем десяти стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На встрече отсутствовали представители ряда ключевых стран региона, включая Бразилию, Мексику и Колумбию.

Трамп продвигает жесткий, милитаризованный подход к борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей, призывая союзников в регионе активнее задействовать вооруженные силы против картелей. На саммите он также увязал новую инициативу с более широкой задачей усиления американского влияния в Западном полушарии на фоне роста роли Китая в Латинской Америке.

Associated Press пишет, что Трамп призвал латиноамериканских лидеров использовать военную силу в помощь США против картелей и транснациональных банд, назвав их одной из главных угроз безопасности в Западном полушарии.

Инициатива была представлена спустя несколько дней после совместной операции США и Эквадора против групп, связанных с наркотрафиком.