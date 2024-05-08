Пентагон подтвердил, что задержка с поставкой боеприпасов Израилю связана с операцией в Рафиахе

В среду, 8 мая, на слушаниях в Конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что задержка с поставкой оружия и боеприпасов Израилю связана с операцией, которую тот начал в Рафиахе. Остин добавил, что Вашингтон дал понять израильскому руководству, что он обеспокоен за жизнь гражданского населения "на поле боя".

Глава Пентагона при этом подчеркнул, что окончательное решение об оказании Израилю военной помощи пока не принято.

"Мы намерены продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты, и одновременно с этим мы рассматриваем отложить некоторые краткосрочные поставки в контексте развивающихся событий в Рафахе", – заявил Остин.

По данным Wall Street Journal, задержана отправка в Израиль партии оружия и боеприпасов общей стоимостью 260 миллионов долларов. В эту партию были включены 6500 комплектов Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые позволяют превращать неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы.