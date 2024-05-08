x
08 мая 2024
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания высылает за шпионаж российского военного атташе

время публикации: 08 мая 2024 г., 17:24 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 17:24
Великобритания высылает за шпионаж российского военного атташе
AP Photo/Alberto Pezzali

Правительство Великобритании сообщило о комплексе мер, направленных против российских усилий по сбору разведывательной информации в Соединенном Королевстве. За шпионаж будет выслан российский военный атташе в Лондоне.

Лишатся дипломатического статуса некоторые российские объекты, в частности, вилла для отдыха сотрудников посольства Seacox Heath в Суссексе, торговое и военное представительства. Как утверждается, эти объекты использовались для получения разведывательной информации.

Также вводятся визовые ограничения для российских дипломатов – срок их пребывания в Великобритании будет сокращен.

Правительство напоминает об аресте в Великобритании граждан Болгарии, выполнявших задание российской службы внешней разведки, о попытках диверсий в Германии и Польше с целью помешать поставкам вооружений украинской армии и о взломе компьютерных сетей с целью получения доступа к секретной информации.

"Эти действия обладают характеристиками целенаправленной российской компании. Мы четко говорим России, что это неприемлемо, и принимаем меры для снижения способности российской разведки нанести нам вред. Мы не позволим России угрожать нам и нашему образу жизни", – сказал министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2024

Посол ФРГ в Москве отозван на консультации из-за российских кибератак
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2024

В Индии арестованы рекрутеры, отправлявшие людей на войну с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 апреля 2024

В Германии задержаны российские агенты, готовившие диверсии, чтобы помешать поставкам оружия Украине