Великобритания высылает за шпионаж российского военного атташе

Правительство Великобритании сообщило о комплексе мер, направленных против российских усилий по сбору разведывательной информации в Соединенном Королевстве. За шпионаж будет выслан российский военный атташе в Лондоне.

Лишатся дипломатического статуса некоторые российские объекты, в частности, вилла для отдыха сотрудников посольства Seacox Heath в Суссексе, торговое и военное представительства. Как утверждается, эти объекты использовались для получения разведывательной информации.

Также вводятся визовые ограничения для российских дипломатов – срок их пребывания в Великобритании будет сокращен.

Правительство напоминает об аресте в Великобритании граждан Болгарии, выполнявших задание российской службы внешней разведки, о попытках диверсий в Германии и Польше с целью помешать поставкам вооружений украинской армии и о взломе компьютерных сетей с целью получения доступа к секретной информации.

"Эти действия обладают характеристиками целенаправленной российской компании. Мы четко говорим России, что это неприемлемо, и принимаем меры для снижения способности российской разведки нанести нам вред. Мы не позволим России угрожать нам и нашему образу жизни", – сказал министр внутренних дел Джеймс Клеверли.