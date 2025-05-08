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Мир

Лукашенко заявил, что задержался на посту президента

Россия
Беларусь
Александр Лукашенко
время публикации: 08 мая 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 14:36
Лукашенко заявил, что задержался на посту президента
Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что немного задержался на своем посту. Политик, которого значительная часть западных стран считает нелегитимным, объяснил это важностью опытных руководителей для подготовки нового поколения политиков.

"Как вам я обещал - фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите", - цитирует агентство «Интерфакс» выступление Лукашенко на торжественном мероприятии в Международном выставочном центре в Минске.

"Должны ж быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение 50 и больше. Она уже не такая и молодежь", - добавил Лукашенко.

9 мая глава государства примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. После его возвращения в Минск военный парад будет проведен и в белорусской столице.

Мир
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