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Мир

Лукашенко приказал искать в Беларуси редкоземельные металлы

Александр Лукашенко
время публикации: 04 марта 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 12:51
Лукашенко приказал искать в Беларуси редкоземельные металлы
AP Photo/Pavel Bednyakov

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды начать поиски редкоземельных металлов. Заявление было сделано на встрече с обновленным составом правительства.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", – цитирует главу государства агентство ТАСС.

Лукашенко отметил, что геологоразведка в Беларуси находится на низком уровне, а поиску уделяется недостаточное внимание: "Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?"

"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", – подвел итог белорусский лидер.

Напомним: президент США Дональд Трамп обуславливал продолжение помощи Украине заключении договора, который предоставил бы американским компаниям доступ к редкоземельным металлам и минералам в украинских недрах. Соглашение так и не было подписано.

24 февраля совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов, провел и президент России Владимир Путин. Он предложил США сотрудничество в разработке российских месторождений.

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