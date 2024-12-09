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Мир

Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада

Россия
Сирия
NATO
время публикации: 09 декабря 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 21:05
Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада
AP Photo/Virginia Mayo

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений Башара Асада, а его падение продемонстрировало, что они "ненадежные партнеры".

"Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и на них также лежит ответственность за преступления против сирийского народа, – заявил генсек Североатлантического альянса, добавив: Они также бросили Асада, когда он перестал быть для них полезным".

Марк Рютте выразил надежду, что Сирия не погрузится в хаос в переходный период. "Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя в это время. Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства".

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