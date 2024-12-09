Генсек NATO назвал Россию и Иран соучастниками преступлений Башара Асада

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений Башара Асада, а его падение продемонстрировало, что они "ненадежные партнеры".

"Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и на них также лежит ответственность за преступления против сирийского народа, – заявил генсек Североатлантического альянса, добавив: Они также бросили Асада, когда он перестал быть для них полезным".

Марк Рютте выразил надежду, что Сирия не погрузится в хаос в переходный период. "Мы будем внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя в это время. Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства".