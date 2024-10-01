Марк Рютте вступил в должность генсека NATO: "Главный приоритет – Украина"

В штаб-квартире NATO в Брюсселе состоялась церемония вступления бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в должность генерального секретаря альянса. На этом посту он сменил Йенса Столтенберга, возглавлявшего NATO последние десять лет.

Своим главным приоритетом Рютте назвал Украину. "Мы должны обеспечить, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", – заявил он. Политик подчеркнул: цена поддержки Украины значительно ниже, чем цена победы России.

Рютте обвинил Китай в содействии российской агрессии против Украины: "Китай не может продолжать разжигать огонь крупнейшей с 1945 года войны в Европе и не поплатиться за это своими интересами и своей репутацией".

Отметил политик и необходимость наращивания коллективной обороны, включая увеличение оборонных расходов. Он назвал ключевой миссией альянса защиту жителей стран NATO и ценностей, которых придерживается блок.