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Израиль

В Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом

Заложники
Таиланд
время публикации: 04 февраля 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 08:22
Родственники граждан Таиланда, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом
Thai Foreign Ministry via AP
Граждане Таиланда, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом
Royal Thai Embassy in Tel Aviv via AP

В Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, которые более 480 дней находились в плену у террористов в Газе и были освобождены 30 января.

После освобождения из плена пять граждан Таиланда – Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак – были доставлены в медицинский центр "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове, где прошли медицинский осмотр и получили необходимую помощь.

По всей видимости, они вскоре вернутся в Таиланд вместе со своими близкими.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября 2023 года около границы Газы погибли 46 тайских граждан. Один заложник из Таиланда все еще остается в плену у террористов.

Израиль
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