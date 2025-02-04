В Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом

В Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, которые более 480 дней находились в плену у террористов в Газе и были освобождены 30 января.

После освобождения из плена пять граждан Таиланда – Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак – были доставлены в медицинский центр "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове, где прошли медицинский осмотр и получили необходимую помощь.

По всей видимости, они вскоре вернутся в Таиланд вместе со своими близкими.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября 2023 года около границы Газы погибли 46 тайских граждан. Один заложник из Таиланда все еще остается в плену у террористов.