x
09 января 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 12:57
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армения начинает процесс вступления в Евросоюз

Европейский Союз
время публикации: 09 января 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 12:17
Армения начинает процесс вступления в Евросоюз
Johanna Geron, Pool Photo via AP

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процедуры вступления в Европейский Союз. Теперь документ поступит на обсуждение в парламент. В то же время премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что решение о присоединении к ЕС может быть принято только на всенародном референдуме.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что Армения успешно развивает сотрудничество с Евросоюзом, и ЕС оказывает Еревану политическую поддержку. Так, в Армении действовала миссия гражданских наблюдателей Союза.

"Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", – цитирует Мирзояна РБК.

Напомним, что власти Грузии прекратили процесс интеграции в ЕС, взяв курс на сближение с Россией. Это привело к массовым оппозиционным выступлениям. В ходе Второй Карабахской войны Армения убедилась, что на Россию рассчитывать не приходится и сделала соответствующие выводы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2025

Россия передала Армении контроль над КПП на границе с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2024

В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

В Тбилиси завершен марш протеста, акции сторонников евроинтеграции возобновятся вечером
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 июня 2024

Завершен вывод российских военных из Нагорного Карабаха