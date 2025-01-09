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Мир

Байден выразил уверенность, что победил бы Трампа на выборах

Выборы в США
Дональд Трамп
Джо Байден
время публикации: 09 января 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 13:14
Байден выразил уверенность, что победил бы Трампа на выборах
AP Photo/Evan Vucc

Президент США Джо Байден, который 20 января покидает Белый дом, дал развернутое интервью изданию USA Today. После многочисленных оговорок Байден неохотно общается с журналистами, а его последняя пресс-конференция состоялась, когда он отказался от участия в избирательной кампании.

Однако в интервью USA Today президент заявил, что одержал бы победу над Дональдом Трампом, оставшись на посту еще четыре года. При этом Байден признал, что ему, скорее всего, не хватило бы сил на всю каденцию. "Пока все в порядке, но никто не знает, что будет в 86 лет", – признал он.

"Единственное преимущество старости в том, что ты хорошо знаешь мировых лидеров, рассматриваешь их в перспективе. Это помогло мне ориентироваться в то время, когда мир проходил через фундаментальные изменения – в Европе, Латинской Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке", – заявил Байден.

Президент выразил надежду, что о нем будут вспоминать не только в связи с возрастом. "Я хочу, чтобы история помнила меня как президента, который восстановил экономику и вернул США на лидерские позиции в мире. Как честного и порядочного человека", – сказал президент.

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