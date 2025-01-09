Пожары в Калифорнии: объявлен режим масштабного бедствия, есть жертвы

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, сообщает пресс-служба Белого дома. Это решение открывает доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес.

Белый дом поясняет: "Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса".

Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж

Как передает ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

Известно о не менее пяти погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе.

Ситуация остается критической: площадь возгорания растет, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу), где огнем уничтожены тысячи строений.

Начинают поступать сведения о пострадавших знаменитостей. В частности, портал TMZ сообщает, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.