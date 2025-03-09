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Пропалестинские активисты напали на принадлежащий Трампу гольф-курорт в Шотландии

время публикации: 09 марта 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 09:57
Пропалестинские активисты напали на принадлежащий Трампу гольф-курорт в Шотландии
AP Photo/Scott Heppell

Полиция начала расследования нападения пропалестинских активистов на расположенный в Шотландии курорт для любителей гольфа Turnberry golf, принадлежащий холдингу президента США Дональда Трампа.

Одно из зданий было размалевано красной краской, на одном из полей для гольфа сделали надпись "Газа не продается", на другом поле появились рытвины. "Это инфантильный, преступный акт", – заявила пресс-служба холдинга Трампа.

Судя по надписи, нападение связано с предложением американского президента превратить сектор Газы в "ривьеру Ближнего Востока", предварительно выселив оттуда палестинцев. Инициатива Трампа была отвергнута палестинцами и Лигой арабских государств.

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