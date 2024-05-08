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Полиция разогнала антиизраильский лагерь в Сорбонне

время публикации: 08 мая 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 21:55
Полиция разогнала антиизраильский лагерь в Сорбонне
AP Photo/Kamil Zihnioglu

Французская полиция задержала 89 человек, принимавших участие в антиизраильских мероприятиях, проходивших в Сорбонском университете Парижа. Ликвидированный организованный манифестантами палаточный лагерь, сообщает France 24.

В заявлении прокуратуры перечислены деяния, которые могут быть инкриминированы арестованным. Это восстание, нанесение ущерба собственности, насилие в отношении лиц, выполняющих служебные обязанности, вторжение в учебное заведение и проведение митинга с целью нарушить общественный порядок.

Пример антиизраильским студенческим манифестациям дали американские вузы. Однако насилие перекинулось и в Европу. Палаточные лагеря создали студенты еще одного престижного французского университета – Science Po. Манифестации прошли также в Голландии и Швейцарии.

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