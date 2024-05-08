Полиция разогнала антиизраильский лагерь в Сорбонне

Французская полиция задержала 89 человек, принимавших участие в антиизраильских мероприятиях, проходивших в Сорбонском университете Парижа. Ликвидированный организованный манифестантами палаточный лагерь, сообщает France 24.

В заявлении прокуратуры перечислены деяния, которые могут быть инкриминированы арестованным. Это восстание, нанесение ущерба собственности, насилие в отношении лиц, выполняющих служебные обязанности, вторжение в учебное заведение и проведение митинга с целью нарушить общественный порядок.

Пример антиизраильским студенческим манифестациям дали американские вузы. Однако насилие перекинулось и в Европу. Палаточные лагеря создали студенты еще одного престижного французского университета – Science Po. Манифестации прошли также в Голландии и Швейцарии.