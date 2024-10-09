Норвегия повысила уровень террористической угрозы до предпоследнего из-за еврейских объектов

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) объявила о повышении уровня террористической угрозы до 4-го из 5 "в связи с опасением последствий кризиса на Ближнем Востоке".

По словам полицейского руководства, решение было принято в основном в связи с угрозами терактов против еврейских и израильских объектов в стране.