Норвегия повысила уровень террористической угрозы до предпоследнего из-за еврейских объектов
время публикации: 09 октября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 07:20
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) объявила о повышении уровня террористической угрозы до 4-го из 5 "в связи с опасением последствий кризиса на Ближнем Востоке".
По словам полицейского руководства, решение было принято в основном в связи с угрозами терактов против еврейских и израильских объектов в стране.