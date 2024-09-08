Sky News: Иран передал России сотни ракет "Фатх-360"

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинские источники, Иран передал России более 200 баллистических ракет "Фатх-360". Согласно сообщению, поставки ведутся через Каспийское море.

Канал напоминает, что возможные поставки иранских ракет России для использования против Украины прокомментировал генеральный директор ЦРУ Уильям Бернс. "Передача баллистических ракет стала бы драматической эскалацией оборонного партнерства", – заявил он.

Sky News приводит комментарий военного эксперта Шона Белла. По его словам, использование "Фатх-360" означает, что Россия будет концентрировать ракеты "Искандер" для ударов по удаленным целям – и это вызывает значительные опасения.

Ракета "Фатх-360" была впервые представлена в 2022 году. Она обладает дальностью до 120 километров и несет боеголовку массой 150 килограмм. Стартовая скорость в три раза превышает скорость звука. Точность – до 30 метров. Обладает спутниковой системой наведения.

Вторжение России в Украину привело к расширению российско-иранского военного сотрудничества. Помимо ракет, Тегеран поставляет Москве артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты.