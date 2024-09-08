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Ближний Восток

Иран опровергает сообщения о поставке баллистических ракет в Россию

время публикации: 08 сентября 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 09:54
Иран опровергает сообщения о поставке баллистических ракет в Россию
Ministerio iraní de Exteriores via AP

Министерство иностранных дел Ирана опровергло публикации, согласно которым режим аятолл начал поставку России баллистических ракет для применения против Украины. Пресс-секретарь МИД Насер Канаани заявил, что Иран не является частью российско-украинского конфликта.

"Исламская республика Иран выступает против войны и поддерживает политическое урегулирование разногласий между Россией и Украиной. Мы призываем к прекращению военных действий", – сообщил чиновник.

По его словам, утверждения, будто Иран поставляет ракеты России, делаются западными странами в политических целях и лишены оснований. Он также подчеркнул, что военное сотрудничество двух стран началось значительно раньше, чем война России и Украины.

О том, что Иран поставляет ракеты России, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на американские источники. По информации WSJ, поставки осуществляются на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ближний Восток
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