"Деды не бомбили Киев": Виталий Кардашов о своем избиении на пророссийском митинге в Хайфе

В конце минувшей недели в разных городах Израиля состоялись мероприятия по случаю юбилея победы над гитлеровской Германией – это были шествия или камерные встречи с той или иной вовлеченностью муниципальных властей, а также с участием ветеранов, где они еще остались, и множества молодых людей в одежде с пророссийской символикой, в военной форме (в том числе НКВД и заградотрядов). Состоялось такое мероприятие и в Хайфе: там прошел митинг "Бессмертный полк", организованный российским консульством.

На этот митинг вышел житель Хайфы Виталий Кардашов: в отличие от многих, надевших пилотки и украсивших свою одежду флагами с российским триколором и "георгиевскими ленточками", он пришел выразить протест против узурпации истории нынешней российской властью и против захватнической войны, развязанной Россией против Украины. Виталий держал плакат: "Не марайте память дедов. Они не бомбили Киев". С этим плакатом он подошел к выступавшим на камеры участникам "парада" – и немедленно подвергся нападению. Его столкнули в фонтан и избили. Избиты оказались фотографы, которые снимали инцидент, а также прохожий Юрий Мангер, который пришел Виталию на помощь.

Видеозапись и фотографии инцидента широко распространились по социальным сетям: большинство пользователей выражали свое возмущение нападением и поддерживали Кардашовай. Сам Виталий с помощью других пользователей социальных сетей занимается сейчас установлением личностей нападавших, чтобы принять против них судебные меры. Делом занимается и полиция.

В воскресенье, 11 мая, Виталий подробно рассказал о своих мотивах, о своих ожиданиях, о произошедшем на митинге нападении и о своих дальнейших планах относительно нападавших.

"Начну с анкетных данных. Мой отец – лакец, моя мать – еврейка. Вся моя связь с украинским народом заключается в том, что я родился на его земле, в городе Николаеве. Там не очень вникали в то, кто такие лакцы, но очень хорошо знали, кто такие евреи и именно так меня воспринимали, – поделился Кардашов. – В целом жизнь в Советском Союзе неуклонно подводила еврея к мысли о том, что самым правильным местом для него на всём земном шаре является Израиль. Советский Союз, который я по сей день считаю тюрьмой народов, выковал из меня убеждённого сиониста, и я при первой же возможности, в 1991 году, вернулся к себе на родину. Я счастлив тем, что своим возвращением перечеркнул тысячелетия галута и непосредственно участвую в жизни своего народа и его истории. Отныне я не нуждаюсь в милости домовладельцев, согласных приютить бездомного и терпеть его какое-то время".

Почему он вышел на свой протест? "Люди, идущие в колонне "Бессмертного полка", почему-то несут флаги с российским триколором. Сегодняшняя российская армия никакого участия в Великой Отечественной Войне не принимала, насколько мне известно, – объясняет он. – А если российские власти нарекли её наследницей той, что в мае 1945 вошла в Берлин, то почему же российская сегодня бомбит своих однополчан?"

Виталий Кардашов напоминает, что сама идея "Бессмертного полка" – до того, как была узурпирована российской властью, – принадлежала бывшему успешному медиаменеджеру, а ныне израильскому предпринимателю Аркадию Майофису. "Его детище теперь прибрал к рукам преступный режим, мимикрирующий в глазах своих круглосуточно одурачиваемых граждан под борца с нацизмом. Я не строю из себя политолога – их в Сети и без меня хватает, но отлично понимаю, какой это безотказный триггер, особенно на постсоветском пространстве. Когда тебе объясняют, что нужно снова мочить очередных нацистов, рефлекторно видишь себя борцом за правое дело. Тут и границу с оружием не грех перейти, и ракет туда накидать. Помнится, россиянам поначалу твердили, что их армия обладает «высокоточным» оружием, потом в ход пошёл аргумент, что не всё так однозначно. Лично для меня всё становится однозначным, когда армия пересекает границу – если даже только ракетами. Вот это и есть примерно то, что рассчитывал донести до собравшихся на митинг людей, искренне уверенных, что они на стороне света".

На Виталия напали сразу, как только он поднял свой плакат. Фотограф Александр Кучерявый, ставший свидетелем избиения, рассказал Newsru.co.il: "Виталий встал с плакатом на край фонтана, во время выступлений. Его почти сразу столкнули вниз, потом не давали забраться обратно, он поднял плакат прямо в фонтане. В этот момент я увидел, что начали бить фотографа Дениса Бочкарева. Я побежал к нему, несколько человек его повалили, было несколько ударов ногами и руками, я влез между ним и нападавшими, еще несколько человек из демонстрации помогали оттаскивать нападавших. Потом на него напали еще несколько раз, пока он лежал. Кто-то ударил ногой в живот, и таскал за волосы, я пытался разнимать. Поднял его. Потом появился полицейский, начал говорить с Виталием, пока они разговаривали прямо из-за спины полицейского кто-то нанес удар то ли Виталию, то ли Денису. Полицейский вызвал подкрепление, они приехали и взяли показания у Виталия. Пока все это происходило, из толпы постоянно неслись оскорбления, крики про бандеровцев и нацистов. Разные люди пытались атаковать то Виталия, то Дениса, не давали ему снимать. Мероприятие продолжалось, как ни в чем не бывало".

Сам Виталий признается, что десятки лет в Израиле – со всеми его проблемами, все же цивилизованной стране – изменили его, и своим поступком он ожидал спровоцировать диспут, возможно, даже на повышенных тонах – но никоим образом не ожидал насилия. "Переоценил, аудиторию, увы - особо рьяным ее представителям оказалось проще скинуть оппонента в фонтан, причём неоднократно, – иронизирует он. – Теперь снова об Израиле. Он дал мне чувство собственного достоинства и возможность самому принимать гостей. В этой стране я не гость, не мальчик для битья, а хозяин. Для меня совершенно неприемлема ситуация, когда из моей страны, какой бы маленькой и несовершенной она ни была, пытаются сделать задворки русского мира. Оболванивание россиян, в конце концов, не мое дело – чем меньше евреи будут вмешиваться в чужие проблемы и чем больше сосредоточатся на своих, тем лучше будет для обеих сторон. Но отрава российской пропаганды, которая обильно вливается в мою страну через телевизоры и интернет, проникает в головы русскоязычных граждан, подменяет общепонятные ценности своими. То, как празднуется День Победы – только один из примеров тому".

В беседе с корреспондентом Newsru.co.il Виталий рассказал, что происшествие далось ему непросто: он сильно перенервничал, испытывает сложности со сном. Но ни на секунду не жалеет о своем поступке. "Когда ты говоришь себе: это меня не касается, пусть другие разбираются, – ты позволяешь злу вползать в твою жизнь, – говорит Виталий. – Может, это звучит донкихотски, но я считаю, что каждый человек должен осознать: все зависит именно от него, от его выбора и его поступков, и своей активной позицией он способен многое изменить".

Полиция устанавливает личности нападавших. Со своей стороны, сетевое сообщество активно включилось в процесс: фотографий и видеосвидетельств произошедшего, благодаря работе находившихся на мероприятии фотографов, предостаточно. Как минимум, один из защитников "русского мира" при помощи кулаков к моменту публикации материала уже установили: им оказался доброволец дорожной полиции. Осталось установить еще двоих, поделился Виталий: "молодого героя, одетого в белую футболку с надписью «80 лет Великой Победе», с наколками на обеих руках: он столкнул меня в воду на пару с первым, и героя постарше, грузного черноволосого мужичка в красной футболке, который столкнул меня в воду уже вторично". "Давайте действительно накажем зло, цивилизованно и эффективно – в нашей стране это вполне возможно сделать через суд", – подчеркнул Кардашов.

Виталий Кардашов и Юрий Мангер, прохожий, который стал свидетелем нападения и бросился ему на выручку, планируют подать в суд на нападавших. В ответ на многочисленные предложения от читателей Виталий дал данные на сбор средств на гонорар адвокату.

Объем поддержки приятно удивил Кардашова: "Я, когда выходил на площадь - думал, что окажусь там один, но рядом вдруг встал совершенно незнакомый до этого момента Юрий Мангер. Человек просто проходил мимо - увидел, как под улюлюканье толпы топят человека в фонтане и счёл своим долгом вмешаться. А сегодня, как вижу, нас даже не два, а намного больше", – отметил он.