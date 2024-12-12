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Община

200 курьеров Wolt с севера Израиля прошли курс оказания первой помощи

Мада
Волонтерство
время публикации: 12 декабря 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 19:20
200 курьеров Wolt с севера Израиля прошли курс оказания первой помощи
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом", футбольный клуб "Маккаби"-Хайфа и компания курьерской доставки Wolt продолжают уникальный обучающий проект, в рамках которого 200 курьеров Wolt с севера Израиля на стадионе "Сами Офер" прошли курс оказания первой медицинской помощи. Курьеры работают в разных городах северной части страны, от Пардес-Ханы до Кирьят-Шмоны. В акции также приняли участие футболисты хайфского "Маккаби" Дин Давид, Шариф Каюф и Гади Кинда.

Это уже не первая группа курьеров, получивших обучение в рамках сотрудничества Wolt и МАДА – ранее подобные курсы прошли более тысячи курьеров по всей стране, и с начала обучения прошедшие подготовку МАДА курьеры доставили уже четверть миллиона заказов.

Курьеры Wolt стали заметной частью нашей жизни в последние годы, их можно увидеть на улицах разных населенных пунктов от Кирьят-Шмоны до Эйлата. Существенное присутствие этих людей в общественном пространстве позволяет им быть доступными и быстро реагировать в экстренных ситуациях, и новый проект использует широкое распространение 20 тысяч курьеров Wolt по всей стране, превращая их в источник помощи в критических ситуациях, требующих немедленного вмешательства.

В "Маген Давид Адом" подчеркивают, что уже более 1000 курьеров, прошедших курс оказания первой помощи и оснащенных профессиональными наборами первой помощи, обладают необходимыми знаниями для спасения человеческих жизней. Уже есть и первые результаты: в сентябре курьер Wolt Илан Буарон, волонтер МАДА, принял роды у женщины по дороге с доставляемой пиццей в Рамат-Гане. В сообщении МАДА и Wolt, к сожалению, не указано, дождался ли его клиент заказанную пиццу.

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