МИД публикует предупреждение для израильтян за рубежом

Министерство иностранных дел опубликовало срочные указания для израильских граждан, находящихся за границей, в свете опасений возможного ответа на израильскую атаку по Ирану и резкого роста террористической активности.

Израильтян просят избегать публикации геолокации и других данных о месте своего пребывания и планах продолжения поездки в социальных сетях. Кроме того, им рекомендовано не демонстрировать еврейские и израильские символы в общественном пространстве.

МИД рекомендует также избегать посещения многолюдных мероприятий, связанных с Израилем и иудаизмом. Важно сохранять повышенную бдительность в общественных местах.

В сообщении содержится также совет справляться с данными местных служб безопасности и сотрудничать с ними, следуя их указаниям, если вы подверглись враждебным действиям.

В случае необходимости можно обращаться в кризисный центр министерства иностранных дел по телефону 02-5303155.