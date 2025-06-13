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Израиль

МИД публикует предупреждение для израильтян за рубежом

МИД
время публикации: 13 июня 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 14:42
МИД публикует предупреждение для израильтян за рубежом
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство иностранных дел опубликовало срочные указания для израильских граждан, находящихся за границей, в свете опасений возможного ответа на израильскую атаку по Ирану и резкого роста террористической активности.

Израильтян просят избегать публикации геолокации и других данных о месте своего пребывания и планах продолжения поездки в социальных сетях. Кроме того, им рекомендовано не демонстрировать еврейские и израильские символы в общественном пространстве.

МИД рекомендует также избегать посещения многолюдных мероприятий, связанных с Израилем и иудаизмом. Важно сохранять повышенную бдительность в общественных местах.

В сообщении содержится также совет справляться с данными местных служб безопасности и сотрудничать с ними, следуя их указаниям, если вы подверглись враждебным действиям.

В случае необходимости можно обращаться в кризисный центр министерства иностранных дел по телефону 02-5303155.

Израиль
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