"Сохнут" удалил из декларации репатриантов дискриминационную приписку на русском языке

По результатам требования председателя парламентской комиссии по алие и интеграции Одеда Форера (НДИ) из бланков Еврейского агентства "Сохнут" для подачи просьбы на получение билетов для репатриации в Израиль была исключена дискриминирующая формулировка о материальном положении, существовавшая только на русском языке.

Ранее на заседании комиссии по алие и интеграции выяснилось, что текст бланков агентства на русском языке отличаются от бланков на других языках, включая испанский и английский. Только в бланках на русском языке, репатрианты должны были задекларировать, что не могут финансово позволить себе билет, подписавшись под фразой "В связи с моим материальным положением не имею возможности оплатить перелет в Израиль". В бланках на других языках уточнение "в связи с материальным положением"отсутствовало.

После обращения Одеда Форера к представителям Еврейского агентства с требованием убрать дискриминирующую фразу "Сохнут" изменил формулировку в бланке. Теперь бланк на русском будет соответствовать декларациям на других языках.

"Речь идет об оскорблении русскоязычных репатриантов, хотя именно они в настоящее время составляют самое больше количество среди общего числа тех, кто решил репатриироваться в Израиль, – подчеркнул Одед Форер. – Недопустимо, чтобы содержание декларации отличалось на разных языках. Я буду решительно бороться с любым проявлением дискриминации репатриантов".

Напомним, комиссия по алие, интеграции и диаспоре уже неоднократно указывала на несоответствие в работе с потенциальными репатриантами из России и с будущими гражданами страны, прибывающими из западных стран. В частности, репатрианты из России жалуются на отмененные прямые "олимовские" рейсы, в связи с чем люди вынуждены летать с пересадками и тратить значительные суммы на билеты.

Кроме того, сам процесс ожидания разрешений на репатриацию из России занимает многие месяцы, тогда как репатрианты из западных стран получают разрешения в кратчайшие сроки. Председатель комиссии депутат Одед Форер отметил, что у него создалось впечатление о "планомерной политике, направленной на создание препятствий, которые сократят количество репатриантов из России в Израиль".

В ходе предыдущего заседания комиссии была озвучена информация о том, что министерство алии и интеграции решило сократить инвестиции в страны бывшего советского блока, параллельно повысив финансирование проектов, направленных на поощрение репатриации из западных стран. Параллельно с этим Еврейское агентство "Сохнут" отменило финансирование авиабилетов для новых репатриантов, и новым репатриантам приходится подписывать специальные декларации для финансирования перелета.