Герой 7 октября: лейтенант Авихайль Реувен бежал 13 километров, чтобы вступить в бой

В своем выступлении перед Конгрессом США 24 июля глава правительства Биньямин Нетаниягу коротко рассказал истории некоторых героев нынешней войны, которые прибыли вместе с ним в США и присутствовали в зале. История лейтенанта Авихайля Реувена из 890-го десантного батальона была почти неизвестной.

Лейтенант Авихайль Реувен ранним утром 7 октября был у себя в Кирьят-Малахи. Услышав о проникновении террористов и решив, что речь идет о небольшой группе боевиков, проникших в Израиль, он побежал домой, чтобы взять свое личное оружие и переодеться в военную форму, чтобы было понятно, что он боец ЦАХАЛа.

А затем он бегом отправился к линии противостояния в окрестностях сектора Газы: автомобиля у него не было. Он пробежал 13 километров от своего дома в Кирьят-Малахи до Зиким, где и вступил в бой с террористами. Поняв, что происшествие гораздо масштабнее, чем он предполагал, Реувен продолжил сражаться с террористами и спасать пострадавших.

Как пишет mako.co.il, неподалеку от Масуот Ицхак рядом с Реувеном остановился автомобиль спецназа полиции ЯМАМ, его немного подвезли, но бойцы сказали, что не смогут продолжать вместе с ним сражаться с террористами, так как он не входит в состав их подразделения. Лейтенант Реувен вышел из машины и продолжил путь к месту противостояния бегом. Он стал свидетелем столкновения этой же машины с террористами, находившимися на дороге, присоединился к бойцам и вступил в бой с террористами, и после уничтожения хамасовцев продолжил бежать в направлении базы Зиким.

Добравшись до базы, лейтенант Авихайль Реувен принял командование бойцами на себя: их командиры были убиты. Имеются свидетельства того, как храбро он сражался, едва не погиб. Когда военнослужащие наспех созданного им отряда завершили ликвидацию террористов, он приступил к эвакуации раненых и тел погибших.

В Кирьят-Малахи говорят об Авихайле Реувене как о скромном, замкнутом человеке, который с подросткового возраста много трудился и настойчиво шел к своей цели. Его скромный характер и интровертный темперамент, по мнению авторов заметки, одна из причин того, что его история была малоизвестной – до того, как прогремела на весь мир во время выступления Нетаниягу.