Программы и способы психологической и эмоциональной помощи резервистам и сотрудникам спецслужб

После трагических событий 7 октября 2023 года и войны, продолжающейся более полутора лет, многие резервисты возвращаются домой с тяжелыми психологическими травмами. Масштаб переживаний и потерь привел к острому кризису психического здоровья среди военнослужащих – некоторые из них, не выдержав груза пережитого, принимают решение уйти из жизни.

В это критическое время особенно важно знать, где можно получить помощь. Обращение к специалистам может спасти жизнь – как самих резервистов, так и их близких, которые тоже страдают от последствий войны.

Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram, написала для наших читателей материал, в котором собраны разнообразные варианты экстренной и долгосрочной помощи для резервистов и их семей. Надеемся, что эта информация поможет кому-то найти поддержку в самый трудный момент.

Помощь через армию

Терапевтическая помощь, предоставляемая через армию, всегда была и остаётся важным и рекомендуемым вариантом для резервистов. Эта помощь бесплатная, предоставляется на высоком профессиональном уровне, и специалисты ЦАХАЛа обладают опытом и возможностями, которые часто недоступны гражданским терапевтам по техническим и организационным причинам. Например, армейские психологи могут работать в рамках протоколов и процедур, уникальных для армейской системы. Это особенно важно для тех, кто столкнулся с тяжёлыми переживаниями во время службы и нуждается в специализированной поддержке.

Кроме того, обращение за помощью через армию имеет особое бюрократическое значение: регистрация обращения в системе ЦАХАЛ фиксирует сам факт того, что человек обратился за поддержкой, что может быть важно в будущем. Это может сыграть ключевую роль, если в дальнейшем понадобится оформление инвалидности через министерство обороны, получение дополнительных льгот или продолжение лечения.

Резервисты, проходящие активную службу, и, конечно, сами солдаты-срочники могут обратиться за поддержкой через горячую линию *6690, которая работает круглосуточно. Для удобства предусмотрена возможность отправить SMS на номер 052-990110, указав полное имя, личный номер, краткое описание запроса и желаемое место получения помощи.

Финансирование терапии для резервистов и их семей: что положено и как получить помощь

В рамках решения правительства была утверждена специальная программа, которая позволяет резервистам и их семьям получить единовременную компенсацию за лечение психического здоровья в размере до 1500 шекелей. Эта поддержка включает как индивидуальную, так и парную или семейную терапию.

Кто имеет право на эту помощь?

Право на компенсацию имеют резервисты, призванные по срочной повестке "Цав 8", начиная с 07.10.2023 и до окончания действия программы. Эта помощь доступна также для их близких – супругов и детей до 14 лет.

Что такое "психическая терапия"?

Под этим понятием понимается широкий спектр лечения: индивидуальная психотерапия, эмоциональная поддержка, парная или семейная терапия, дополнительные методы, направленные на улучшение психоэмоционального состояния.

Для возмещения расходов на семейную или парную терапию нужно заполнить заявку по ссылке: https://mushlam-frontend.wiz.digital.idf.il/m/6752D2QGBM

Для возмещения расходов на индивидуальную терапию для резервиста или членов его семьи – заявка по ссылке: https://mushlam-frontend.wiz.digital.idf.il/m/zzssulweZ7

Важно: эти средства можно использовать для покрытия расходов на терапию, полученную как у частных специалистов, так и в рамках различных проектов и клиник.

Национальный центр штаба резервистов: ваши права после службы

Если вы служили в резерве, важно знать, что у вас есть права, предоставленные государственными органами. Эти права – не подарок, а часть заботы государства о вас и вашей семье после службы.

Национальный центр штаба резервистов приглашает вас узнать о своих личных правах. Для этого создан специальный сайт, где собрана вся необходимая информация: от льгот и компенсаций до различных видов помощи, доступных резервистам и их близким.

Сайт удобен в использовании, не требует идентификации, и его могут просматривать не только сами резервисты, но и их супруги.

Вся информация доступна по ссылке: https://Miluimrights.com.

Департамент реабилитации министерства обороны

Подразделение боевого реагирования

Подразделение боевого реагирования – это специализированная служба, которая оказывает помощь тем, кто пострадал физически или психически в результате участия в боевых действиях и операциях в рамках военной службы, будь то в регулярной армии или в резерве. Эта помощь предоставляется через реабилитационный отдел министерства обороны и предназначена для всех, кто столкнулся с травматическим опытом во время службы.

Работа подразделения строится на комплексном подходе: с каждым обратившимся работает команда специалистов, которая предлагает индивидуальную, парную и групповую терапию. В зависимости от ситуации и потребностей, применяется терапия, ориентированная на работу с травмой, а также динамическая психотерапия, позволяющая глубже проработать переживания, связанные с участием в боевых действиях. Такой подход помогает не только справиться с симптомами посттравматического стрессового расстройства, но и найти новые опоры для жизни.

Важно знать: обратиться за помощью в подразделение можно в любое время, независимо от того, сколько времени прошло с момента травматического события. Время не является ограничением – если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, двери этой службы всегда открыты.

Чтобы получить помощь, необходимо заполнить специальную форму по ссылке: https://mekarpar-frontend.wiz.digital.idf.il/m/C7HFNUHJVK.

Линия поддержки "Нефеш Ахат" для тех, кто столкнулся с ПТСР:

Многие люди, прошедшие через боевые действия или службу в армейских и силовых структурах, сталкиваются с тяжелыми эмоциональными последствиями. Посттравматический стресс – это не просто слова, а реальное состояние, которое может менять жизнь человека и влиять на его семью. В такие моменты важно знать, что вы не одни. Линия поддержки "Нефеш Ахат" ("Одна душа") создана именно для того, чтобы быть рядом в трудные времена.

Эта линия работает круглосуточно, семь дней в неделю, включая праздники, и доступна по короткому номеру *8944. Позвонить можно анонимно или представиться (по желанию). На звонки отвечают специалисты и волонтеры из Ассоциации "Наталь", которые прошли специальную подготовку и знают, как помочь тем, кто переживает кризис. Здесь вы найдете не только эмоциональную поддержку, но и практические советы, помощь в организации дальнейшего лечения, а при необходимости – направление в специализированные службы.

Кто может обратиться за помощью? Линия открыта для инвалидов и нетрудоспособных военнослужащих ЦАХАЛ и сотрудников сил безопасности, для демобилизованных солдат и всех, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства из-за службы. Помощь также предоставляется членам семей, которые часто становятся важной частью процесса выздоровления. Все это абсолютно бесплатно, без необходимости проходить сложные бюрократические процедуры.

Помимо телефонной поддержки, существует служба экстренного реагирования для ситуаций острого психического кризиса. Лечебные бригады, в составе которых работают социальные работники и психологи с опытом работы с посттравматическими состояниями, могут выехать к вам домой. Их задача – оказать первую помощь, стабилизировать состояние, помочь человеку справиться с кризисом здесь и сейчас. После этого они сопровождают вас в дальнейшем, связываясь с профессиональными службами в вашем районе для продолжения поддержки.

Чтобы вызвать такую команду, достаточно позвонить на линию "Нефеш Ахат" *8944 или на горячую линию реабилитационного отдела *8150. Также можно обратиться напрямую к профессиональным командам в вашем регионе – их задача быстро выявить ситуацию, требующую вмешательства, и направить помощь.

Важно помнить: вы не обязаны соглашаться на помощь, решение всегда за вами. Если вы согласны, команда приедет к вам по согласованию, окажет первичную психологическую поддержку и поможет выстроить дальнейший путь к восстановлению. Эта помощь предназначена именно для кризисных ситуаций и не заменяет регулярного лечения, но она может стать первой важной ступенью на пути к исцелению.

Институт "Кева" – "Махон а-Кева"

Институт "Кева" оказывает поддержку контрактникам – военнослужащим ЦАХАЛ и их семьям. Уже начиная с третьего года службы, каждый военнослужащий имеет право пройти первичную оценочную встречу, на которой специалисты института оценивают его состояние и потребности. Те, кто признан нуждающимся, получают индивидуальный набор услуг. Участники боевых действий имеют право на расширенный пакет помощи, учитывающий особенности их опыта.

Институт также предлагает парную терапию и консультации для родителей, помогая справляться с вызовами, которые приносит служба.

За последние годы институт значительно расширил спектр помощи, добавив в команду специалистов по работе с семьями, вопросам занятости, а также экспертов по посттравматическим стрессовым расстройствам. Эти изменения помогают создавать более целостный и чуткий подход к поддержке военнослужащих и их близких.

Для связи с Институтом "Кева" можно обратиться по телефону 076-8600010.

Центр "В надежных руках" – помощь в оформлении инвалидности для военнослужащих

Центр "В надежных руках" создан специально для того, чтобы поддержать военнослужащих, которые хотят подать заявление на признание инвалидности в министерство обороны Израиля. Здесь работают опытные врачи-специалисты и медицинские секретари, которые знают все тонкости процесса и готовы сопровождать заявителя на каждом шаге.

В центре помогут правильно заполнить заявление, собрать и подготовить все необходимые медицинские документы, составить медицинскую карту, объяснят, как проходит врачебная комиссия, и дадут персональные рекомендации – как себя вести, на что обратить внимание, как подготовиться к встрече с комиссией, чтобы быть максимально готовым.

Особенность центра – возможность получить консультацию онлайн: можно провести видеозвонок с врачом-специалистом, не выходя из дома. Это удобно, безопасно и помогает сэкономить время.

Центр "В надежных руках" – это место, где вы получите не только профессиональную помощь, но и человеческое тепло и внимание к вашей ситуации. Поддержка предоставляется бесплатно, без необходимости проходить сложные бюрократические процедуры.

Чтобы записаться на консультацию, нужно позвонить по номеру *3757. Горячая линия центра работает с воскресенья по четверг, с 8:00 до 17:00.

Для связи по электронной почте: [email protected].

С 11 февраля 2024 года центр "В надежных руках" работает по новому адресу: улица а-Машбир, промышленная зона Холона, Премиум-центр, 2 этаж.

Терапевтический-реабилитационный дом для людей с посттравматическим стрессовым расстройством

Для людей, переживших психотравму в ходе службы в армии или силах безопасности и страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), создан специальный центр – терапевтический-реабилитационный дом. Это место, куда можно обратиться в моменты острого психического кризиса, когда госпитализация в психиатрическую больницу по каким-то причинам не подходит или даже противопоказана.

"Безопасный дом", расположенный на территории больницы "Шиба" Тель а-Шомер, работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Это отдельное пространство, не связанное с психиатрическим отделением больницы, где можно получить помощь в атмосфере поддержки и безопасности. В доме предоставляют проживание, питание и круглосуточное сопровождение команды профессионалов: психологов, социальных работников, специалистов по работе с травмой. Сюда принимают инвалидов и нетрудоспособных военнослужащих ЦАХАЛ и сил безопасности, признанных нуждающимися в помощи после диагностики ПТСР в реабилитационном отделении минобороны.

Каждому обратившемуся предоставляется полный пакет поддержки, а продолжительность пребывания (обычно до недели) определяется индивидуально – в зависимости от состояния человека и по согласованию с районной бригадой специалистов.

Связаться с "Безопасным домом" можно напрямую по телефону 052-6669512.

В экстренных случаях можно обратиться в отделение неотложной помощи больницы Тель а-Шомер.

И еще немного о тех, кто помогает:

Помимо государственной системы поддержки, существует целая сеть общественных организаций и инициатив, созданных для того, чтобы помочь тем, кто прошел через службу, военные действия, потерю или стресс, связанный с войной.

Вот лишь часть того, что доступно сегодня:

Сайт "Прозрачный альбом" объединяет большое количество терапевтических, реабилитационных, трудовых и экстренных программ для тех, кто пережил психологические трудности, связанные с боевыми действиями. При необходимости, они готовы предложить личное сопровождение на пути восстановления. Сайт доступен без идентификации: https://www.invisiblealbum.com

Клиника "Кама" – помощь при травмах и потерях

Клиника "Кама" принимает на лечение взрослых (старше 18 лет), которые пережили

травматические события или тяжелую утрату, включая освобожденных резервистов. Здесь понимают, что каждый случай уникален, и предлагают краткосрочную терапию, рассчитанную на 4-6 месяцев, в зависимости от ситуации и потребностей человека. Лечение проводится очно и онлайн, чтобы быть доступным даже тем, кто живет далеко. Для записи: 09-7470250.

"Не одни" – терапия через искусство для тех, кто пережил войну и теракты

Ассоциация "Бар-Кайма" предлагает особую помощь для молодежи и взрослых, пострадавших от войны и террористических атак. Это групповая терапия через искусство, которая помогает выражать переживания, страхи и надежды там, где слова порой бессильны. Занятия бесплатны, и они проводятся в рамках сети травматических клиник, созданных как экстренный ответ на события 7 октября.

Помимо работы с пациентами, ассоциация реализует проект по подготовке терапевтов, которые смогут работать с травмой через искусство.

Для записи на терапию нужно заполнить форму: https://forms.gle/3dXJTDMHAvRAT8rF9

"Терапевты с любовью" – помощь для резервистов и их семей

"Терапевты с любовью" – это сообщество специалистов из разных областей психологии и терапии, которые объединились, чтобы поддержать солдат и резервистов, вернувшихся домой после службы. Эти профессионалы глубоко уважают преданность и служение бойцов и хотят помочь им вернуться к нормальной жизни – как в личной, так и в семейной, профессиональной и социальной сфере.

В рамках проекта предлагается субсидированная терапия из 10 сеансов, стоимость которой полностью покрывается возмещением, выплачиваемым армией. Это значит, что участники проекта могут пройти курс лечения без дополнительных расходов для себя.

Чтобы найти подходящего терапевта и записаться на сеансы, можно воспользоваться таблицей по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogTWzHK96WYWpxjwRFSI6ReZqnRE1wBRi0kAc_4RrWA/edit?usp=sharing.

Если вы – терапевт с профессиональной страховкой и хотите присоединиться к проекту, вы можете зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLu699GH81HpoapjsnviLLYnRvmTQesp0ULlbMrGtCgevULg/viewform?usp=pp_url

"Волны к выздоровлению" – поддержка для детей резервистов и их семей

Война и служба в резерве оставляют след не только в жизни самих бойцов, но и в жизни их детей. Чтобы помочь справиться с трудностями, стрессом и тревогой, на факультете психологии Бар-Иланского университета открыта общественная клиника, которая предлагает бесплатную программу "Волны к выздоровлению".

Это краткосрочное семейное вмешательство, разработанное специально для детей в возрасте от 3 до 12 лет и их родителей. Программа включает 4-5 сеансов, на которых родители (а иногда и дети) встречаются с профессионалами, обсуждают свои переживания, получают поддержку и учатся справляться с последствиями стресса. Эти встречи помогают семьям говорить о сложном, понимать друг друга и находить новые способы справляться с трудностями.

Программа бесплатная.

Для получения информации и записи можно связаться по электронной почте: [email protected].

"Матив" – Израильский центр психотравмы

Помощь осуществляется через ознакомительные и восстановительные поездки по Израилю и за границу, которые позволяют участникам выйти из привычной среды и почувствовать поддержку. Для тех, кто после поездки чувствует необходимость в дополнительной поддержке, предоставляется возможность пройти индивидуальную терапию. Все программы бесплатные. Телефон для связи: 02-6449666.