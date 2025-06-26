Компенсации за жильё после ракетных обстрелов – кто имеет право и как подать заявку

Налоговое управление Израиля опубликовало детальную инструкцию для владельцев и арендаторов жилья, пострадавшего от ракетных обстрелов в ходе операции "Народ как лев". Социальная активистка Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram, приводит подробный перевод этой инструкции на русский язык и примеры декларации, которую необходимо отправить для оформления компенсации.

Информация для владельца квартиры, который проживал в ней (то есть человек, который одновременно является жильцом и владельцем):

Краткосрочная помощь:

– Эвакуация в гостиницу – осуществляется местными властями, при этом расходы покрываются Фондом компенсаций.

– Самостоятельный переезд – человек самостоятельно находит временное жильё (например, у родственников) и получает компенсацию в размере 4000 шекелей за срок до двух недель.

Долгосрочная помощь:

– Переезд в альтернативную квартиру – жильцу необходимо самостоятельно найти жильё и представить договор аренды в Фонд компенсаций. Размер компенсации за аренду будет определён в соответствии с характеристиками повреждённой квартиры: её размером, расположением, с приоритетом на аренду в том же районе.

– Продолжение проживания в гостинице – возможно только при согласовании с Фондом компенсаций и местными властями.

– Самостоятельное проживание (у родственников и т.п.) – выплачивается ежемесячная компенсация в зависимости от состава семьи:

Один взрослый – 4000 шекелей в месяц

Пара или одинокий родитель – 5000 шекелей в месяц

Каждый ребёнок до 18 лет – доплата 500 шекелей

Каждый взрослый, проживающий с парой или одиноким родителем – доплата 1000 шекелей

Важно: Общая сумма выплаты не может превышать 80% средней стоимости аренды аналогичной квартиры (сравнимой по размеру и в том же районе).

Арендатор, проживавший в пострадавшей квартире (не владелец):

Краткосрочная помощь:

– Эвакуация в гостиницу – осуществляется местной властью, финансируется Фондом компенсаций.

– Самостоятельный переезд – если арендатор находит временное жильё (например, у родственников), он получает 4000 шекелей.

Долгосрочная помощь:

– Переезд в альтернативную квартиру – арендатор находит новое жильё, представляет договор аренды, и Фонд компенсаций покрывает стоимость аренды. Размер компенсации будет определяться по параметрам повреждённой квартиры (размер, расположение), с приоритетом на проживание в том же районе.

– Продолжение проживания в гостинице – возможно только с одобрения Фонда компенсаций и согласования с местной властью.

– Самостоятельное проживание – если арендатор живёт, например, у родственников, ему выплачивается компенсация в размере аренды по действующему договору с прежним жильём.

Важно: право на получение компенсации (гостиница или аренда) сохраняется только при условии, что арендатор продолжает платить аренду владельцу повреждённой квартиры.

Владелец квартиры, не проживавший в ней на момент повреждения (арендодатель):

Такой владелец не имеет права на финансирование аренды или замещающего жилья, так как не проживал в пострадавшей недвижимости.

Дополнительная информация:

– Срок компенсации – до момента, когда объект будет признан пригодным для проживания. Этот момент определяет только Фонд компенсаций.

– Расходы на переезд и посредников (маклеров) – покрываются только при выборе варианта переезда в другую квартиру и только при наличии квитанций.

Документы для компенсации:

При съёме новой квартиры:

Арендатор должен приложить:

– договор аренды новой квартиры

– договор аренды пострадавшей квартиры

– декларацию, что он продолжает платить за прежнее жильё

При самостоятельном переезде:

Для арендатора тот же набор документов, но вместо договора на новое жильё - декларация о самостоятельном переезде (переезд к родственникам и т.п.)

Собственник, проживавший в квартире - только декларацию.

Заявление подается онлайн:

https://secapp.taxes.gov.il/sr-crm.../main/newIncident...

Необходимо выбрать:

– Тема: "קרן פיצויי פעולות איבה"

– Подтема: "נזק ישיר עם כלביא"

– Далее выбрать нужный пункт из списка:

"צירוף חוזה שכירות" – для компенсации аренды

"הצהרה בגין פינוי עצמי" – для самостоятельного переезда

"צירוף חשבונית תיווך / אחסון" – для расходов на маклера/переезд

Ссылка на декларацию (три варианта): https://docs.google.com/document/d/1VNIpomBaUuDSE5n8BQh8-1viGtzdwQJm-0KjclMPtaw/edit?usp=drivesdk