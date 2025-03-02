На фестивале PillaFest раздали денежные призы волонтерам-победителям

В конце минувшей недели в Иерусалиме состоялся очередной фестиваль плова PillaFest, и в рамках этого мероприятия, прошедшего 28 февраля в центре наследия Менахема Бегина состоялось вручение наград русскоязычным волонтерам – новым репатриантам, особенно отличившимся во время войны.

По инициативе фонда помощи русскоязычным репатриантам "Яд Ицхак" победители в пяти номинациях получили не только памятные призы, но и подарочную карту с номиналом 1000 шекелей на каждого лидера в каждой номинации.

Организаторы PilaFest и 5 крупных русскоговорящих интернет-проектов – "Хоупскроллинг", "Какие люди", "Тыквенный латте", "Русские девушки без чувства юмора и их друзья" и "Социальная и информационная помощь"– задались очень серьезной целью – отметить вклад русскоязычных репатриантов в волонтерскую деятельность во время текущей войны.

Пять победителей поднялись на сцену концертного зала центра наследия Менахема Бегина, чтобы получить свои награды. Идея наградить волонтеров не просто памятными подарками, но и денежной премией появилась в фонде сразу, как только они узнали о мероприятии.

Основатель и сотрудники фонда сами с начала войны активно занимались волонтерской деятельностью, поэтому не понаслышке знают, какие расходы эта "бесплатная" инициатива несет при ее системной организации.

"Мы обратились к дружественным хамалям и волонтерским штабам и честно спросили их в лоб – какой подарок они бы хотели получить, – рассказывает представитель фонда "Яд Ицхак". – И все однозначно ответили, что деньги – это лучший подарок. Ведь 1000 шекелей – это новый принтер или чайник, запас бумаги и канцелярских товаров, это возможность заправить машины волонтеров или просто напоить уставшую команду горячим кофе. Мы подумали – и сделали сбор, в котором приняло более 50 наших доноров – и собрали сумму, чтобы отметить вклад волонтеров – невидимых солдат войны – в общие цели".