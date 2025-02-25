Бюджет министерства алии и интеграции сокращается на 160 миллионов шекелей

В 2025 году бюджет министерства алии и интеграции сократится на 10% в сравнении с 2024 годом, то есть, на 160 миллионов шекелей. Пострадают программы по репатриации представителей общины Бней-Менаше из Индии и ожидающих репатриации из Эфиопии "Фалашмура". С начала войны "Железные мечи" темпы репатриации значительно снизились.

Эти данные были озвучены на заседании парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре под председательством депутата Гилада Карива ("Авода"). В соответствии с приведенными цифрами, с начала войны в Израиль репатриировались 36755 новых репатриантов, что на 31% меньше, чем в тот же период годом ранее. С начала войны "Железные мечи" и до февраля 2025 года количество открытых запросов на репатриацию снизилось на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022-2024 годов.

При этом деятельность министерства алии и интеграции по привлечению репатриантов из западных стран параллельно с ростом уровня антисемитизма в мире тоже дает результаты: количество открытых дел о подготовке к репатриации во Франции выросло на 139%, в Великобритании – на 54%. Однако количество открытых дел по репатриации из России снизилось на 43%, а из Аргентины – на 47%.

Представительница министерства финансов Таир Рабухин сообщила, что бюджет министерства алии и интеграции составит в 2025 году 1,6 миллиарда шекелей, на 160 миллионов шекелей меньше, чем годом ранее. Часть этого сокращения связана с широким сокращением бюджетов министерств в связи с финансированием военных расходов, часть – средства, которые ранее выделялись на проекты и выплаты, которые не актуальны в новом году. Одной из причин снижения бюджета ведомства она назвала резкое снижение потока репатриантов из России и Украины.