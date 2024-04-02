Оперативный штаб "Хамаль мамы Эвы": волонтерский проект помощи солдатам и резервистам

Страшные события седьмого октября стимулировали небывалый взрыв волонтерской активности в Израиле. Два первых месяца после начала войны волонтёрили, кажется, все. Инициатив было много – от сбора овощей и фруктов на полях милуимников и в пострадавших кибуцах, до волонтерских служб телефонной поддержки для людей в стрессе из-за непрерывных обстрелов страны.

Прошло шесть месяцев, и большинство добровольческих инициатив так или иначе сошли на нет. Люди устали от военной повестки, денег и времени стало значительно меньше. Один из "выживших" и активно действующих волонтерских проектов – иерусалимский "Хамаль мамы Эвы" ("хамаль" – это ивритская аббревиатура "חדר מלחמה", примерно переводится как "оперативный штаб, штаб быстрого реагирования") Эвелины Штурман.

О том, как устроена волонтерская кухня, чем живут, кому помогают и как спасаются от выгорания волонтеры спустя более 180 дней с начала войны рассказывает основатель проекта Эвелна Штурман: "В начале "все побежали и я побежал". Все началось с небольшой соседской инициативы на второй день войны, и сразу нас захлестнуло волной солдатских просьб. Люди со всего Иерусалима несли зубные щетки, носки, аптечки и турникеты, одеяла, армейские рюкзаки. Все это накапливалось огромными горами, что-то все время приходилось объяснять новым волонтерам, мы просто не успевали всё систематизировать. Какие-то просьбы мы выполняли за сутки-двое, а какие-то требовали гораздо больше времени. В общем, было непросто".

"Тогда я поняла, что хочу заниматься этим дальше, – продолжает Эвелина. – Нужно было систематизировать работу, придумать четкий порядок приема заказов, отгрузки, хранения, сбора финансовой отчетности. Мы привлекли самых разных и замечательных людей с опытом организации таких непростых проектов. В итоге, мы построили не просто товарищескую инициативу хороших людей, а полноценно работающий оперативный штаб помощи солдатам".

Офис и склад хамаля находятся в небольшом помещении на чердаке здания матнаса иерусалимского района Писгат Зеев. По сути, хамаль – это стеллажи с коробками, компьютер, принтер, 2 стула и огромный флаг с подписями благодарных солдат.

Будни оперштаба разные, иногда грустные, иногда смешные. Сюда приходят родственники солдат, шумно выясняют что есть на складе. Через полчаса вспоминают, что забыли записать размеры вещей. Вперемешку звучат иврит, русский и английский, волонтеры звонят логистам батальонов и уточняют количество и размеры нужного, спрашивают, привезти ли к шабату горячей еды.

Забегают сами солдаты взять хороший фонарик, непромокаемую куртку или мультитул – усталые, в запыленных армейских штанах, придерживая неизменный автомат на боку в тесноте маленького хамаля.

"Тебе нужны фирменные цвета, логотип и большая рекламная кампания", – с сильным итальянским акцентом сурово сообщает небольшого роста солдат, в мирное время – высокого уровня профессиональный бренд-менеджер. "Мне нужны трусы драйфит, – отмахивается Эва и хохочет, – примерно сорок девять пар на завтра!"

Каким-то чудом в этой суете ребята не забывают все фиксировать – сколько принесли трусов, перевели шекелей, отметить количество отправленных термоштанов, хамцаваров и тактических перчаток. Каждый шекель, поступающий на счет, закрыт чеком, каждая отправка подтверждена фотографиями получателей (лица солдат при публикации "размыты" – это требование ЦАХАЛа).

"Опись коробок" звучит очень скучно", – говорит Эва, – "но мы не можем себе позволить раздолбайство. Люди доверяют нам деньги. У нас в этом месяце бухгалтерское несхождение на 14 шекелей. Я им прямо горжусь!"

Ребятам важна прозрачность. Для того, чтобы принимать пожертвования, они сотрудничают с известной иерусалимской благотворительной организацией "Our People".

Хамаль принимает посетителей с 11 утра до 17 вечера с воскресенья по четверг, пятница и суббота – выходные. За 2 месяца жизни в этом помещении "Мама Эва" выполнила более 60 заказов.

"С самого первого дня все строилось вокруг конкретных солдатских просьб. Да, начиналось всё с трусов и носков, их и правда не хватало в первые дни войны, просто потому что никто не ожидал такого массового призыва, – рассказывает Эва. – Сейчас мы перешли к стадии "делаем жизнь наших ребят хоть чуточку удобнее". Зачастую потребности солдат опережают возможности армии. И вот тут приходим мы, с удобной формой, хорошо вентилируемыми ботинками и порционной халвой.

За время работы мы немножко разобрались в том, где, что и когда покупать, как это делать дешево, научились привозить крутые вещи из заграницы. Мы всегда советуемся с солдатами и их мамами. Принципиально не занимаемся закупкой бронежилетов или касок. Мы гражданские, цена нашей ошибки в выборе – жизнь. Сконцентрировались на повседневных, но неочевидных вещах. Иногда это баскетбольный мяч или дартс".

"Частая проблема у волонтеров – выгорание", – говорит Эвелина. "Люди просто устают, семьи надо кормить. Я уверена, что волонтерство не спорадическая активность, а системная деятельность. Мы составляем расписание так, чтобы все дежурили по несколько часов и у нас оставалось время на семью, работу и детей. Люди приходят и говорят: "Вот у меня есть два часа вечером в четверг, с 17 до 19. Я готов паковать коробки или ездить на солдатские базы, отвозить домашнюю еду" – и мы рады каждой руке помощи. Вторая проблема – устают донаторы. В начале войны мы все были готовы порвать последнюю рубашку на себе, лишь бы помочь фронту. Со временем мы оценили как много можно "нанести добра и причинить пользы" на 20 регулярных шекелей. Например, это две термомайки, шесть порций лапши в стакане, почти четыре штуки трусов или четвертинка электрочайника".

Если в начале хамаль специализировался на помощи солдатам, то сейчас сюда обращаются самые разные люди. Это и жены резервистов, и многодетные семьи, и новые репатрианты, попавшие в сложную ситуацию.

"Просто так получилось, что люди знают наш адрес и передают его друг другу, – объясняет Эвелина. – Многие знают, что мы можем помочь или найти тех, кто поможет. В Израиле много волонтерских инициатив, люди хотят участвовать в благотворительности. Действительно многим людям нужна помощь, но часто из-за проблем с ивритом или по привычкам страны исхода стесняются говорить, что плохо, сложно, стесняются просить. Мы сейчас тот мост между желающим помочь и нуждающимся в помощи. Приведу пример: к нам пришла семья новых репатриантов, четверо детей, оба работают на заводе за минимум. Родителей у них в стране нет, сады, школы, аренда съедают всё. Мы смогли обеспечить их продуктовыми наборами от наших коллег по благотворительности, вещами для малышей, помогли найти возможность получить бесплатную готовую еду, иерусалимская мэрия подогнала запас бесплатных памперсов для детей. Стало чуточку легче. И ведь очень важно само ощущение, что ты не один, тебе помогут, ты в еврейской стране. Иногда нам приносят макароны. Просто макароны, понимаете? У кого-то они лишние, а кому-то необходимы именно сегодня".

"Или приходит бабушка: "Я хочу помочь солдату, какому-то конкретному, не просто дать денег, а именно вещами, деньгами я боюсь и не доверяю". Мы находим солдата или солдатку с нестандартным размером ноги, которым позарез нужны определенные ботинки, подсказываем бабушке, где эти ботинки купить, помогаем оформить заказ в интернете. В итоге все счастливы.

Мы публикуем в соцсетях списки актуальных запросов от солдат или эвакуированных и не принимаем вещи по принципу "про запас" (да и хранить нам негде). Не забываем рассказывать о том, что мы успели сделать и делимся нашими маленькими успехами и ежедневными трудностями.

У нас вагон и маленькая тележка планов как развивать наш хамаль, какие мероприятия проводить для привлечения пожертвований, кому нужно помочь срочно-срочно.

Война закончится – появятся новые вызовы. Мы ведь почему "Мама Эва" называемся? Потому что это образ настоящей еврейской мамы, которая хочет чтобы все ее дети – большие и маленькие, военные и гражданские, светские и религиозные, правые или левые – чтобы они все были одеты, покушали и не забыли надеть шапочку".

Если вы хотите помочь волонтерскому проекту "Хамаль мамы Эвы" - любая ваша помощь будет с благодарностью принята и использована на нужды тех, кому это необходимо.

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Сделать пожертвование через организацию Our People.