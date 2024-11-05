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В высших учебных заведениях Израиля начинают обучаться 5500 студентов-репатриантов

время публикации: 05 ноября 2024 г., 13:34 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 13:34
В высших учебных заведениях Израиля начинают обучаться 5500 студентов-репатриантов
Avshalom Sassoni/Flash90

В новом учебном академическом году в вузах Израиля начнут учиться около 5500 студентов – новых репатриантов, 376 из них репатриировались в течение последнего года. Об этом сообщает во вторник, 5 ноября, министерство алии и интеграции.

33% студентов-репатриантов прибыли из стран бывшего Советского Союза, 21% – из Северной Америки, 15% – из Франции, 9% – из Южной Америки, 6% из Западной Европы (за исключением Франции), 3% – из Южной Африки, 3% – из Украины, остальные 12% прибыли из других стран мира.

Примерно 65% студентов-репатриантов учатся в университетах, остальные – в колледжах. Примерно 60% от общего количества студентов-репатриантов – студентки. 85% студентов-репатриантов учатся на первую академическую степень.

В предыдущем учебном году около 600 студентов-репатриантов призывались на резервирстскую службу.

В министерстве алии и интеграции сообщают, что с нового учебного года действуют 27 различных программ помощи и интеграции студентов-репатриантов в систему высшего образования страны.

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