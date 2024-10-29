x
29 октября 2024
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Айман Удэ – Фореру: "Вы репатриант из России, не думайте, что у вас больше прав, чем у меня"

время публикации: 29 октября 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 20:09
Айман Удэ – Фореру: "Вы репатриант из России, не думайте, что у вас больше прав, чем у меня"
Yonatan Sindel, Hadas Parush/Flash90

Примечательная перепалка произошла во вторник, 29 ноября, на пленарном заседании Кнессета, где обсуждался проект Основного закона о Иерусалиме – столице Израиля. Депутат от блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ, выступавший с трибуны Кнессета, обратился к возражавшему ему Одеду Фореру (НДИ): "Вот вы, да-да, вы, кто приехал сюда из России – не думайте, что у вас есть здесь больше прав, чем у меня!"

Форер в ответ на это с места выкрикнул: "Солдаты, погибшие сегодня, расплачиваются за вас и за таких, как вы, за тех, кто поддерживает террористов и получает зарплату от Государства Израиль, поддерживая террористов".

"А мы здесь, хотите вы того или нет, мы здесь вам назло, – ответил ему Удэ. – И мы стоим с гордо поднятой головой! У вас не будет больше прав, чем у меня! И у ваших детей не будет ничего!" После этого Айман Удэ покинул трибуну, и Одед Форер поднялся с ответной речью.

"Здесь сидит депутат-расист, который сбежал, потому что факты не на его стороне, – заявил Форер. – Может, депутат Удэ поднимется на эту трибуну и процитирует нам суры Корана, в которых упоминается Иерусалим? Этот город не упоминается в Коране. И у него (у Аймана Удэ, – прим. ред.) нет на этот город никаких прав. У него не было на Иерусалим никаких прав, и не будет на него прав".

"И факт в том, что в своем расизме он еще смеет мне указывать, куда я должен "вернуться", – продолжил Одед Форер. – Я родился здесь. Мой отец родился здесь. Мой дед родился здесь. И мой прадед похоронен здесь, на Масличной горе, задолго до того, как депутат Удэ вообще про Масличную гору узнал".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2024

Аймана Удэ удалили из зала заседаний Кнессета за слова о "терроре израильской оккупации"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2024

Говорливый "пироман" Бен-Гвир и Кнессет накануне тайм-аута. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2024

Бен-Гвир с трибуны Кнессета назвал парламентариев Ахмада Тиби и Аймана Удэ "террористами"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2024

БАГАЦ требует объяснений: почему не начато расследование против депутата Аймана Удэ