Приложение для репатриантов и вернувшихся граждан My Aliyah работает на шести языках

Министерство алии и интеграции выпустило приложение для смартфонов My Aliyah, призванное помочь репатриантам выполнить все необходимые процедуры по регистрации и интеграции в Израиле и максимально облегчить для них контакты с государственными структурами.

Приложение доступно для операционных систем Android и iOS, интерфейс приложения можно установить на шести языках по выбору: иврит, английский, французский, русский, испанский и амхарский.

Для того, чтобы войти в приложение, вам потребуется залогиниться при помощи номера удостоверения личности и пароля, под которым вы зарегистрированы в Национальной идентификационной системе.

Аппликация содержит все ваши данные: номер удостоверения личности, адрес, по которому вы зарегистрированы в министерстве алии и интеграции, основные шаги, необходимые репатрианту (выбор больничной кассы, открытие банковского счета, регистрация в МВД по месту жительства, запись детей в школы и детские сады и так далее).

Кроме того, в разделе "Общие вопросы" вы можете найти ответы на важнейшие вопросы, которые могут интересовать новых репатриантов и вернувшихся граждан, включая ссылки на оформление тех или иных заявок, запросов и документов.

Помимо координации контактов с государственными организациями, программа помогает вам хранить и отслеживать ваши документы, изучать иврит и многое другое.