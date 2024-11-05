Переход на "прогрессивную" систему выплаты "корзины абсорбции отменен

Решение о внесении поправок в закон о "корзине абсорбции", в соответствии с которым с 1 января 2025 года право на "подъемные" выплаты полагалось бы не всем новым репатриантам, а только тем, стоимость активов которых в Израиле или за рубежом не превышает 500 тысяч шекелей, было отменено. Данное изменение входило в Закон о государственном регулировании на 2025 год, и прошло бы незамеченным, если бы не поднялся шум в СМИ и в Кнессете.

Председатель парламентской комиссии по алие и интеграции Одед Форер, который провел по этому поводу экстренное заседание 30 октября, поприветствовал решение об отмене поправок. "Репатриация в Израиль – это основа сионизма, и каждый еврей, независимо от своего материального положения, должен иметь возможность вернуться на свою историческую родину, – заявил он. – Мы будем и впредь защищать права новых репатриантов, поддерживать их и помогать быстро и эффективно интегрироваться в израильское общество".

Напомним, в рамках сокращения бюджетов и перехода на более эффективную работу министерств предлагалось перейти с 1 января 2025 года на прогрессивную систему предоставления финансовой помощи новым репатриантам: право на получение "корзины абсорбции" должно было предоставляться лишь тем репатриантам, совокупная стоимость активов которых не превышает 500 тысяч шекелей.

Для определения совокупной стоимости должны были учитываться активы в Израиле и за рубежом, включенные в отчет о капитале и имуществе, в частности: недвижимое имущество, текущие активы (имущество, которое будет обращено в наличные деньги – такое как подлежащие продаже товары, выданные клиентам кредиты и т.п.), банковские счета, инвестиции, сельскохозяйственные активы, накопительные и пенсионные фонды, ценные бумаги, в том числе не торгующиеся на бирже, автомобили и тому подобное.

При этом для тех, чьи активы меньше указанной суммы и кто имеет право на получение "корзины абсорбции", размер выплат в рамках "саль клита" будет увеличен на 10%.

Поправка предусматривает изменение политики выплаты только "корзины абсорбции": все остальные права и льготы, положенные новым репатриантам в течение определенного срока после репатриации, останутся в силе в том числе и у тех "олим", стоимость активов которых превышает полмиллиона шекелей. Эти льготы были приняты по рекомендации Налогового управления от 2008 года, когда были введены льготы для состоятельных репатриантов, призванные сделать для них репатриацию более привлекательной и экономически выгодной.