Как Альберт Эйнштейн и Джон Леннон: в Израиле предлагают экологичное захоронение

Компания "Шхаким" оказывает услуги по планированию и проведению ритуальных церемоний.

Всем известны особые проблемы репатриантов из стран бывшего СССР, когда речь заходит о захоронении в Израиле. Компания "Шхаким" предлагает удобное решение, превращая кремацию в достойный процесс и позволяя родственникам умершего провести прощальную церемонию, воздав ему все почести.

Процесс кремации дает широкий выбор возможностей для современного гражданского захоронения и позволяет решить ряд проблем, с которыми сталкиваются родственники умершего при его захоронении на кладбищах Израиля. Это касается захоронения супругов из смешанных браков на одном кладбище, проведения церемоний и захоронения неевреев, захоронения в гробах. Кроме того, компания "Шхаким" выполняет и транспортировку праха или тела усопшего в любую точку планеты и организует его погребение в родном городе или в уже существующей могиле, согласно завещанию или просьбе усопшего.

Компания "Шхаким" первой предложила кремировать умерших в Израиле, считая, что мир должен оставаться зеленым и для будущих поколений, а умерших можно уважительно предавать захоронению, не загрязняя почвы. Компания имеет огромный опыт в процессе кремации и продолжает делать все, чтобы усовершенствовать уровень своих услуг.

"Шхаким" предлагает несколько вариантов прощания с умершим перед тем, как его тело будет кремировано – начиная от подготовки к самому процессу сжигания тела и заканчивая проведением прощальных церемоний на месте. После кремации прах усопшего можно получить несколькими способами. Какой выбрать – решать вам, главное – сохранить память об умершем, не разрывая с ним духовной связи.

Этот известный вариант широко используется во всем мире, в Израиле он известен благодаря зарубежным художественным фильмам. "Шхаким" предлагает родственникам и близким умершего урны оригинального дизайна, на которых по желанию может быть выгравировано имя усопшего или некролог.

Урны с прахом на заказ. Маленькие урны

По желанию можно заказать и несколько маленьких урн, в каждую из которых будет насыпано равное количество пепла. Так каждый родственник сможет получить урну и захоронить прах так, как ему кажется правильным.

Временные урны

Если семья решила развеять прах усопшего, она может выбрать для пепла временную урну. Прах из нее можно будет развеять по ветру на природе или в любом другом значимом для покойного месте. Тут же провести прощальную церемонию, почтив его память в приятной обстановке.

"Шхаким" – альтернативное захоронение в Израиле

Кулоны. "Шхаким" предлагает также особые подвески, в которые можно вложить немного праха, чтобы носить его близко к сердцу и не расставаться с ним нигде и никогда.

Горшок с цветком или кадка с деревом. Можно выбрать и самый экологичный способ захоронения праха. В таком случае "Шхаким" предлагает поместить прах покойного внутри горшка с цветком или в кадке с деревом. Получается, что умерший человек как бы продолжает жить, перевоплотившись в зеленое насаждение и радуя своей метаморфозой всех, кто придет полюбоваться новым растением. Высадив такое дерево в частном палисаднике и украсив его памятной оградкой, можно будет сидеть под его листвой и вспоминать о pleasantах моментах жизни с ушедшим человеком. Такое решение считается самым экологичным и эстетичным, а кроме того, не дает разорваться внутренним связям между людьми.

Прах можно захоронить под деревом, дав усопшему вторую жизнь.

В жизни и смерти не разлучайтесь

Если кто-то хочет быть похороненным рядом с другим человеком – близким или любимым, а возможности приобрести участок для захоронения нет, то кремация – прекрасный вариант в такой ситуации. "Шхаким" предлагает в таком случае две опции. Первая – посадить дерево с прахом умершего возле уже имеющейся могилы. Вторая – захоронить часть праха (или весь) в могиле ранее умершего родственника.

Искусство вечно

В "Шхаким" предлагают и творческий подход к увековечиванию праха. Его можно использовать в качестве одного из составляющих материалов дизайнерского арт-объекта, который вы можете создать своими руками, или выбрать другое креативное решение, которое также позволит вам сохранить память о покойном и воздать ему полагающееся уважение.

Личное сопровождение

В "Шхаким" хорошо понимают, что смерть близкого человека или родственника – тяжелый момент жизни, поэтому стараются облегчить это время для скорбящих. Компания сама позаботится о вывозе тела, его хранении в специальных холодильных камерах и подготовке к кремации, а также решит все бюрократические вопросы в соответствующих инстанциях, обеспечит выдачу свидетельства о смерти.

Если прах необходимо перевезти в другую страну, "Шхаким" поможет организовать процесс бальзамирования и транспортировки, сотрудничая с консульствами и соответствующими инстанциями. Понимая состояние и соболезнуя горю родственников и близких умершего, работники "Шхаким" предложат им оптимальные варианты для прощания с ним и позаботятся об организации церемонии, которая поможет отдать ему последний долг.

