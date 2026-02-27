x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 20:17
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Авнер Гат, племянница которого была убита террористами, внезапно умер в Беэри

время публикации: 27 февраля 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 19:54
Авнер Гат, племянница которого была убита террористами, внезапно умер в Беэри
Yonatan Sindel/Flash90

Авнер Гат, чья племянница Кармель Гат была похищена и убита террористами, внезапно скончался в кибуце Беэри в возрасте 68 лет.

Авнер Гат пережил резню 7 октября, спрятавшись со своей женой Шери и собакой Топси в укрепленной комнате. Сегодня утром он был в Беэри, чтобы освободить дом перед сносом.

Кармель Гат была в числе шестерых израильских заложников, которые были убиты террористами ХАМАСа в туннеле под районом Таль-Султан в Рафиахе 29 августа 2024 года во время активной операции ЦАХАЛа в данном районе

Члены кибуца Беэри провели голосование по вопросу сноса пострадавших в ходе нападения террористов 7 октября 2023 года домов. 196 кибуцников проголосовали за снос домов и постройку на их месте новых, не напоминающих о пережитых ужасах. 146 выступили против.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 декабря 2024

Итоги расследования: шестерых заложников убили террористы, действия ЦАХАЛа могли быть триггером
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2024

Родные Кармель Гат разрешили опубликовать видео с ней, снятое ХАМАСом