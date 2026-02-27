Авнер Гат, племянница которого была убита террористами, внезапно умер в Беэри

Авнер Гат, чья племянница Кармель Гат была похищена и убита террористами, внезапно скончался в кибуце Беэри в возрасте 68 лет.

Авнер Гат пережил резню 7 октября, спрятавшись со своей женой Шери и собакой Топси в укрепленной комнате. Сегодня утром он был в Беэри, чтобы освободить дом перед сносом.

Кармель Гат была в числе шестерых израильских заложников, которые были убиты террористами ХАМАСа в туннеле под районом Таль-Султан в Рафиахе 29 августа 2024 года во время активной операции ЦАХАЛа в данном районе

Члены кибуца Беэри провели голосование по вопросу сноса пострадавших в ходе нападения террористов 7 октября 2023 года домов. 196 кибуцников проголосовали за снос домов и постройку на их месте новых, не напоминающих о пережитых ужасах. 146 выступили против.