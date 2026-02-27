Трамп: мы не хотим применять военную силу, но иногда это необходимо

В пятницу, 27 февраля, в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал очередной раунд переговоров с Ираном, состоявшийся накануне в Женеве. "У Ирана не должно быть ядерного оружия, – сказал он журналистам. – Я не доволен Ираном, но ожидаются новые переговоры. Я хочу заключить сделку". На вопрос об использовании военной силы против режима аятолл он ответил: "Я не хочу этого, но иногда это необходимо".

Трамп добавил: "Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Посмотрим, как все сложится". Отвечая на вопрос о том, приведет ли атака к немедленной смене режима в Иране, президент США ответил: "Никто не знает, может быть, да, а может быть, и нет. Было бы хорошо, если бы мы могли сделать это без армии, но иногда это необходимо. У нас лучшая армия в мире"

Вчерашний раунд переговоров в Женеве завершился оптимистичными заявлениями США, Ирана и Омана; его назвали "самым серьезным переговорным раундом на сегодняшний день".

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди сообщил, что после завершения переговоров в Швейцарии стороны проведут консультации в своих столицах, а затем в Вене пройдут технические обсуждения возобновления переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил о "хорошем прогрессе" на непрямых переговорах. Сообщается, что в ходе переговоров Иран заявил о своем категорическом отказе передать имеющийся в распоряжении режима аятолл уран и разрушить ядерные объекты. Аракчи подчеркнул, что "Иран имеет полное право на обогащение урана". Глава МИД Ирана заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров был "одним из наиболее серьезных".

Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не будет обладать ядерным оружием, поскольку так пообещал духовный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат". "Духовный лидер нашего народа не может лгать, – заявил Пезешкиан в эфире государственного телевидения Ирана. – Если он объявляет, что у нас не будет ядерного оружия, значит, его не будет. Даже если я хотел бы сделать это, я не могу – из-за моих убеждений".