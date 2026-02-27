В Египте автомобиль с флагом Израиля совершил наезд на пешеходов

В социальных сетях египтян опубликовано видео, на котором автомобиль с наклейкой в виде флага Израиля совершает наезд на пешеходов в Кирдасе, на севере Египта.

По официальным данным МВД Египта, водитель автомобиля вступил в конфликт с владельцем магазина из-за парковки. Когда прохожие заметили на машине наклейку с израильским флагом, конфликт перерос в агрессию со стороны толпы. Пытаясь скрыться, водитель начал движение на высокой скорости, совершив наезд на нескольких человек и повредив другие автомобили. Шесть человек получили травмы.

Семья водителя заявила, что он страдает психическим заболеванием и в течение нескольких лет проходит лечение.