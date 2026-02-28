Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 февраля, на большей части территории страны сохранится пониженная температура. Переменная облачность, слабый ветер.

В Иерусалиме – 9-10 градусов, в Тель-Авиве – 7-16, в Хайфе – 8-13, в Эйлате – 9-18, в Беэр-Шеве – 6-14, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-16, в Ариэле – 6-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-13, на Голанских высотах – 4-14.

Температура воды на Средиземном море 17 градусов, высота волн 80-140 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-среду – малооблачно. В четверг – местами дожди.