Центр кибербезопасности Израиля: зафиксирована новая волна мошенничества, цель – русскоязычные

Национальный центр кибербезопасности Израиля уведомляет о новой волне телефонного мошенничества, направленной против русскоязычных граждан.

В официальном сообщении сказано: "Злоумышленники выдают себя за представителей телекоммуникационного провайдера, просят жертв загрузить программное обеспечение для удаленного присоединения, а затем пытаются заставить их выполнить операции с банковским счетом".

Центр кибербезопасности обращает внимание на то, что недавно сообщалось о случае, когда жертва загрузила приложение под названием "Gett Access" (не связанное с Gett), а затем ей было предложено выполнить различные действия с банковским счетом.

Рекомендации Национального центра кибербезопасности Израиля:

1) не реагируйте на подозрительные обращения – не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора;

2) будьте бдительны – мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения (подарки, рекламные акции и т. д.), чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь;

3) не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения, пароле и т. д.;

4) проверьте личность звонящего – если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному телефонному номеру;

5) не передавайте код – никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому;

6) немедленно сообщайте о подозрительных звонках и обращениях на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119.