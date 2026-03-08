С начала войны "Рычание льва" запрос на репатриацию подали 1100 семей, открыто 334 новых дела

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание, посвященное положению репатриантов во время войны "Рычание льва". Подобные заседания планируется проводить регулярно до завершения военных действий.

В соответствии с озвученными на заседании данными, с начала войны и до четверга было открыто 334 новых дела о репатриации, поступило около 1100 новых запросов от заинтересованных в репатриации в Израиль.

В Налоговую службу поступило 5200 заявлений о компенсациях в связи с утраченным в результате ракетных обстрелов имуществом. По данным министерства алии и интеграции, в настоящий момент из поврежденных ракетами домов эвакуированы 68 семей репатриантов, квартиры еще 12 семей–"олим" пострадали, однако они не соответствуют критериям права на эвакуацию. Для этих семей ведомство занималось поиском альтернативных вариантов проживания.

Представитель Еврейского агентства "Сохнут" сообщил, что агентство помогает муниципалитетам в случае повреждения домов, особенно когда речь идет о пожилых репатриантах, и принимает их в свободные квартиры в различных комплексах, принадлежащих "Сохнуту".

Представительница Управления народонаселения и миграции сообщила о продлении виз на пребывание в Израиле на три месяца для тех, кто находится в Израиле временно. "Продление разрешений для тех, кто находится за границей, не осуществляется. На данном этапе мы обрабатываем самые срочные обращения граждан, которые сейчас находятся в Израиле", – отметила она.