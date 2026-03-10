Тревоги на границе с Ливаном, ракетные обстрелы и проникновение БПЛА
время публикации: 10 марта 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 01:54
В 01:00-01:02 10 марта тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов около границы с Ливаном. Зафиксированы ракетные обстрелы и проникновение БПЛА.
В 1:37 в Авивим, около границы с Ливаном, прозвучала тревога. Ракетный обстрел.
В 1:45 тревога в Манаре и Маргалиот, ракетный обстрел.
В 1:53 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.