Тревоги на границе с Ливаном, ракетные обстрелы и проникновение БПЛА

В 01:00-01:02 10 марта тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов около границы с Ливаном. Зафиксированы ракетные обстрелы и проникновение БПЛА.

В 1:37 в Авивим, около границы с Ливаном, прозвучала тревога. Ракетный обстрел.

В 1:45 тревога в Манаре и Маргалиот, ракетный обстрел.

В 1:53 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Ракетный обстрел.