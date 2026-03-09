x
09 марта 2026
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 23:59
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в Хайфе и Галилее, ракетный обстрел из Ирана и Ливана

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 09 марта 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 00:32
Тревога в Хайфе и Галилее, ракетный обстрел
AP Photo/Baz Ratner

В 23:58-23:59 9 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях, а также во многих населенных пунктах Галилеи и Голанских высот. Зафиксирован ракетный обстрел. Работает ПРО.

ЦАХАЛ предупреждал о запуске ракет из Ирана.

Одновременно север Израиля был обстрелян из Ливана.

Судя по всему, КСИР и "Хизбалла" скоординировали действия.

МАДА: сведений о раненых нет, ребенок получил травму по пути в убежище, нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook