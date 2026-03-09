Тревога в Хайфе и Галилее, ракетный обстрел из Ирана и Ливана

В 23:58-23:59 9 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе и окрестностях, а также во многих населенных пунктах Галилеи и Голанских высот. Зафиксирован ракетный обстрел. Работает ПРО.

ЦАХАЛ предупреждал о запуске ракет из Ирана.

Одновременно север Израиля был обстрелян из Ливана.

Судя по всему, КСИР и "Хизбалла" скоординировали действия.

МАДА: сведений о раненых нет, ребенок получил травму по пути в убежище, нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.