10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые девять дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 4000 ударов по целям в Иране, применены примерно 8500 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за девять дней войны атаковала около 3500 целей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о восьми погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана.

10-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 09.03.2026

02:00

Иранские СМИ сообщают, что в Тегеране прогремела серия взрывов.

Ливанские источники: ЦАХАЛ вновь атаковал цель в районе деревни Джуйя, к востоку от Тира, на юге Ливана (примерно в 10 км от границы Израиля).

01:00

Ливанские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ вновь осуществил десант в районе деревни Наби Шит, в долине Бекаа на востоке Ливана, где накануне проводилась операция по поиску останков Рона Арада. Поступают сведения о перестрелках. ЦАХАЛ не комментирует.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Верхней Галилее и на Голанских высотах. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Шфеле, Лахише, Ярконе, Самарии. Ракетный обстрел из Ирана. МАДА: несколько человек получили травмы по пути в убежища. В районе Ришон ле-Циона женщина, находившаяся неподалеку от места падения фрагмента ракеты, получила травму головы средней тяжести. Причинен ущерб. В районе падения фрагмента ракеты прервана подача электроэнергии.

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в районах Кармель, Вади-Ара, Менаше, а-Шарон, в Самарии. Предупреждение было и в населенных пунктах южнее Нетании, однако сирена там не прозвучала.

00:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Мисгав Ам, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

3. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (она была ранена, но выжила).

4. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

5. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

6. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

7. Гавриэль Барух РЕВАХ, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

8. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

9. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Брурией.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном Йосефом.