Bit увеличил сумму, которую можно держать в кошельке
время публикации: 10 января 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 09:17
Банк "Апоалим" увеличило потолок суммы, которую можно держать в электронном кошельке платежного приложения Bit, с 5000 шекелей до 20 000 шекелей.
Напомним, что с ноября 2024 года деньги, поступающие на Bit, не переводятся автоматически на банковский счет, а остаются в кошельке на счете в приложении.
Чтобы вывести их на банковский счет, требуется отдельное действие.
Также следует напомнить, что приложение Bit не выплачивает никаких процентов на деньги, лежащие в кошельке.
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