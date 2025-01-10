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Экономика

Bit увеличил сумму, которую можно держать в кошельке

Финтек
время публикации: 10 января 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 09:17
Bit увеличил сумму, которую можно держать в кошельке
Фото NEWSru.co.il

Банк "Апоалим" увеличило потолок суммы, которую можно держать в электронном кошельке платежного приложения Bit, с 5000 шекелей до 20 000 шекелей.

Напомним, что с ноября 2024 года деньги, поступающие на Bit, не переводятся автоматически на банковский счет, а остаются в кошельке на счете в приложении.

Чтобы вывести их на банковский счет, требуется отдельное действие.

Также следует напомнить, что приложение Bit не выплачивает никаких процентов на деньги, лежащие в кошельке.

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Банк "Апоалим" превращает Bit в кошелек